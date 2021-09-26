Си Цзиньпин поздравил Чжу Лилуня с победой на выборах лидера оппозиционной партии Тайваня

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил телеграмму Чжу Лилуню (Эрику Чжу), поздравив его с победой на выборах председателя главной оппозиционной политической организации Тайваня - партии Гоминьдан. Как подчеркнул китайский лидер, Пекин надеется на укрепление плодотворного межпартийного сотрудничества.

"Надеюсь, что Коммунистическая партия Китая и Гоминьдан будут упорно содействовать формированию политической основы [для совместных действий] <...> ради счастья соотечественников, мира в Тайваньском проливе и единства нации", - приводит слова Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

Как уточнил председатель КНР, китайское правительство стремится к выработке дальновидных решений для успешного развития отношений с Тайванем.

25 сентября Чжу Лилунь победил на партийных выборах, набрав 45,78% голосов. Он выразил готовность восстановить хорошие отношения с материковым Китаем, заметно ухудшившиеся при правящей Демократической прогрессивной партии. "Мы вновь создадим платформы, а также каналы для взаимодействия между Тайбэем и Пекином", - заявил политик.