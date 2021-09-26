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Суд Ирака выдал ордера на арест участников встречи по нормализации связей с Израилем

Иракский судебный совет пояснил, что правовые меры примут и против остальных участников конференции "Мир и восстановление" в Эрбиле, как только станут известны их полные имена

ТАСС, 26 сентября. Иракский суд выдал ордера на арест нескольких делегатов прошедшей в городе Эрбиле конференции, на которой ее участники высказались за нормализацию отношений с Израилем. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Согласно заявлению представителя судебного совета Ирака, "следственный суд первой инстанции выдал ордера на арест трех активных участников прошедшей в Эрбиле конференции".

Иракский судебный совет пояснил, что "правовые меры будут приняты и против остальных участников прошедшего совещания, как только станут известны их полные имена".

На днях в Эрбиле (Иракский Курдистан) состоялась конференция под названием "Мир и восстановление", на которую собрались около 300 делегатов. Она была организована базирующимся в Нью-Йорке Центром мирных коммуникаций, выступающим за нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.

На встречу, в частности, приехали эмиссары ряда суннитских и шиитских общин из Багдада, Мосула, Анбара, Бабиля и Салах-эд-Дина, племенные шейхи, представители интеллигенции и политических кругов страны, а также молодежные активисты, принимавшие активное участие в протестном движении 2019-2021 годов. Участники мероприятия публично призвали к полной нормализации отношений с Израилем. В петиции участники конференции настаивали на том, чтобы "Ирак имел нормальные отношения с Израилем на основе "Авраамовых соглашений".

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран дипломатические отношения были только с Египтом и Иорданией.

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ИракИзраиль
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