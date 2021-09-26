Премьер Израиля встретится в Нью-Йорке с министрами из ОАЭ и Бахрейна

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет в воскресенье в Нью-Йорке переговоры с с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна и государственным министром при министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Нью-Йорк, где выступит [27 сентября] на Генассамблее ООН. Сегодня премьер-министр встретится с главой МИД Бахрейна и государственным министром при МИД ОАЭ", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что Беннет в понедельник после выступления на ГА ООН проведет переговоры с с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.