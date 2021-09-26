Силы по борьбе с терроризмом Ирака уничтожили за 17 месяцев почти 260 боевиков

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Контртеррористические подразделения Ирака ликвидировали за последние 17 месяцев почти 260 боевиков действующего в стране экстремистского подполья. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство INA со ссылкой на данные Управления по борьбе с терроризмом республики.

"В период с 1 мая прошлого года по 25 сентября текущего было проведено 487 операций и рейдов, в результате которых ликвидированы 257 врагов, - отмечается в докладе. - Задержаны 472 террориста, уничтожены 377 укрытий боевиков".

Согласно коммюнике, за это же время боевая авиация в качестве воздушной поддержки нанесла свыше 600 ударов. Изъято и обезврежено более 200 поясов со взрывчаткой и самодельных бомб, а также 356 кг взрывчатых веществ.

Власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о поражении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), боевики которой летом 2014 года оккупировали около трети территории страны. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После заявленной победы над группировкой в Ираке, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Между тем экстремисты все еще осуществляют в разных уголках страны нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, а силовые ведомства по-прежнему проводят рейды с целью полного искоренения террористического подполья.