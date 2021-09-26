В результате атаки боевиков ИГ в Ираке погибли пять человек

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и четверо получили ранения в результате двойного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Shafaq news со ссылкой на представителей властей расположенной севернее Багдада провинции Дияла, где была совершена атака.

Она произошла в ночь с субботы на воскресенье в районе населенного пункта Эль-Аббара поблизости от административного центра провинции города Баакуба. По имеющейся информации, сначала радикалы подорвали на заложенном у обочины дороги взрывном устройстве грузовой автомобиль. Когда на место инцидента прибыли силовики и собрались местные жители, снайперы террористов открыли по ним огонь с двух сторон.

В этой вылазке погиб офицер правоохранительных органов, а также несколько гражданских. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу в тяжелом состоянии.

Власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о поражении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), боевики которой летом 2014 года оккупировали около трети территории страны. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов.

Между тем экстремисты все еще осуществляют в разных уголках страны нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, а силовые ведомства по-прежнему проводят рейды с целью полного искоренения террористического подполья. В последнее время радикалы значительно активизировались в Дияле, практически ежедневно совершая там атаки против мирных жителей и силовиков. В частности, по данным иракской разведки, большие группы экстремистов укрываются на территории расположенного на территории провинции горного хребта Хамрин, пользуясь его удаленностью и труднодоступностью.