Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики направили в целях разведки в сторону поселка городского типа Калиново. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, в 3-й батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций все того же 3-го батальона и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.