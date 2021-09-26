Участники марша в Киеве потребовали выделить средства на борьбу с природными катаклизмами

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Участники климатического марша, который состоялся в воскресенье в Киеве, потребовали от властей Украины обеспечить выделение средств на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий.

Как сообщает агентство "Укринформ", в марше, который провела организация по охране окружающей среды "Экодействие", приняли участие несколько тысяч человек. Они прошли по улицам Киева от Михайловской площади до здания правительства и Верховной рады с плакатами "Животноводство убивает планету и животных", "Бежать некуда будет", "Наши налоги - в защиту климата", "Сбивай температуру - принимай зеленые лекарства", "Выбирай эко вместо эго!", "68% позвоночных исчезло. Мы - следующие?", "Окружающая среда в приоритет!".

Участники акции требовали выделить и должным образом использовать средства на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий, а также обеспечить финансирование справедливой трансформации шахтерских регионов. Они также заявили о необходимости достаточной финансовой поддержки муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики и стимулирования домохозяйств и предложили закладывать не менее 40 млрд гривен (примерно 1,5 млрд долларов) ежегодно на повышение энергоэффективности зданий.

"Климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли",- отметили организаторы.

По словам активистов, Украина также постоянно находится в зоне природных катаклизмов. "Если ничего не менять, дальше будет становиться только хуже. Времени медлить не осталось! Мы выходим на улицы Киева, чтобы еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ним", - отметили участники акции.

По данным ООН, количество стихийных бедствий, связанных с изменением климата, за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Их жертвами стали более 2 млн человек, а общие убытки оцениваются в 3,64 трлн долларов.