Макей заявил, что в ЕС скептически оценивают деятельность белорусской оппозиции

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Представители Евросоюза скептически оценивают шаги, предпринимаемые белорусской оппозицией за рубежом. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, говоря о своих встречах в Нью-Йорке с представителями зарубежных делегаций, прибывших на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я так понял, что многие достаточно скептически оценивают деятельность этих "детей революции", но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих "детей революции", - отметил Макей в эфире белорусского телеканала СТВ.

Глава белорусского МИД проинформировал, что ему "также довелось услышать и конфиденциальные оценки" со стороны европейских коллег "в адрес известной "мадам" [экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской], которая находится в бегах за рубежом, и других ее коллег". "Знаете, оценки такие: "мадам" и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний", - сказал Макей.

Он сообщил, что некоторые его коллеги, запросив встречу, затем от нее отказались. "Так сделал мой польский коллега, хотя нам есть о чем поговорить и есть что обсудить, и по результатам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества", - отметил министр. "Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться", - сказал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что Белоруссии "надо дружить с любым партнером, который протягивает руку для приветствия". "Это наша позиция, и мы готовы дружить со всеми. Я убежден, что через несколько лет, как показывают примеры других государств, с которыми мы сотрудничаем, эти партнеры могут быть очень перспективными", - заявил белорусский министр. "Мы довели нашу позицию о том, что лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии государства и гражданского общества и приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. И практически все европейские коллеги были согласны с этим", - отметил глава МИД Белоруссии.