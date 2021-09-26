Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Мали, которые запланированы на февраль 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев. Об этом заявил в воскресенье Agence France-Presse временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига.

"Будут выборы проведены, как это изначально планировалось, 27 февраля или они будут отложены на две недели, на два месяца или несколько месяцев, мы сможем сказать только по завершении работы общенациональной ассамблеи, которая состоится в конце октября", - приводит слова премьера AFP. "Для нас главное не столько сама дата выборов (27 февраля), сколько задача провести их так, чтобы никто не оспаривал [ход и итоги голосования]", - заявил Маига.

По словам главы временного правительства, руководством государства было принято решение консолидировать все позитивные силы страны на предстоящей национальной ассамблее, в задачу которой входит разработка принципов и плана переустройства Мали. "По завершении работы ассамблеи мы опубликуем подробную повестку дня и график [переходного периода]", - подчеркнул он.

Лидеры 13 государств, объединенных в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), на саммите 16 сентября потребовали от нынешнего руководства Мали предоставить не позднее октября 2021 года график проведения мероприятий, которые должны завершиться президентскими и парламентскими выборами. В противном случае ЭКОВАС пригрозил ввести персональные санкции против лиц, которые затягивают переходный процесс в этой стране.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая текущего года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Ассими Гоита стал главой государства на переходный период. Новое руководство подтвердило в мае взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года.