Сопредседатель "зеленых" видит хорошие шансы для попадания в правительство Германии

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Германская партия "зеленых" имеет "хорошие шансы войти в следующее правительство" по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Бундестаг. Об этом заявил сопредседатель политической силы Роберт Хабек. "Мы хотим войти в кабинет министров", - добавил он.

Согласно экзитполам, у "зеленых" около 14% голосов. Лидируют с небольшим перевесом социал-демократы, на втором месте идут консерваторы.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов.