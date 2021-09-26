Лидер либералов Германии выступил за коалицию с блоком ХДС/ХСС и "зелеными"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер после обнародования предварительных результатов выборов в Бундестаг высказался за создание правящей коалиции вместе с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и партией "Союз - 90"/"зеленые". Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканалов ARD и ZDF.

"Я прочитал все партийные программы, и когда вы это сделаете, станет ясно, что самые большие совпадения по содержанию имеются в программах ХДС/ХСС и СвДП", - отметил Линднер. "Это то, что я сказал перед выборами, и я недвусмысленно хочу повторить это после выборов", - подчеркнул политик. Вместе с тем Линднер ожидает, что будущее правительство ФРГ будет уделять больше внимания вопросам экологии.

"Когда я вижу, каких хороших результатов добилась СвДП с нашей приверженностью технологической открытости, [соблюдению] гражданских свобод, ускорению нашего экономического роста, я рассчитываю, что эта цель также появится в следующей коалиции", - добавил председатель либералов, уточнив, что при любом раскладе политических сил "Германия будет оставаться стабильной".

Самых вероятных вариантов коалиции на данный момент три: это находящаяся сейчас у власти "большая коалиция" (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ - и блок ХДС/ХСС), "светофор" из СДПГ, "зеленых" и либералов и альянс из ХДС/ХСС, "зеленых" и либералов (коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки).

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Германии, согласно последним данным опросов телеканалов ARD и ZDF, с незначительным преимуществом опережает консервативный блок ХДС/ХСС. Консерваторы показали худший результат за всю свою историю. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.