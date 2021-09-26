Полномочия спецпосланника генсека ООН по Кипру прекращаются

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по вопросам кипрского урегулирования американка Джейн Холл Лют завершает исполнение своих полномочий и нанесет в воскресенье в Нью-Йорке свой последний визит к лидеру греков-киприотов Никосу Анастасиадису, принимающему участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы островного государства.

В сообщении сказано, что Анастасиадис "примет сегодня в 19:00 по нью-йоркскому времени (02:00 мск в понедельник) миссис Джейн Холл Лют" и что "это прощальная встреча госпожи Лют с президентом республики в связи с прекращением ее полномочий".

Таким образом, Лют стала уже вторым высокопоставленным чиновником в системе ООН, занимающимся решением кипрской проблемой, кто уходит со своей должности. В нынешнем месяце свой прощальный визит в президентский дворец в Никосии нанесла и спецпредставитель генсека ООН на Кипре, канадский дипломат Элизабет Спехар, чьи полномочия также завершаются. Кипрская пресса предполагает, что преемницей последней может стать бывший министр по делам международного развития Австралии Мелисса Парк.

У спецпредставителя и спецпосланника генсека ООН, несмотря на определенную схожесть в названии должностей, совершенно разные задачи - одна является, скорее, управленцем, а вторая - дипломатом и переговорщиком. Спехар возглавляла миротворческий контингент ООН на Кипре и постоянно находилась на острове на протяжении пяти лет, являясь главным администратором 180-километровой "Зеленой линии" - контролируемой войсками ООН буферной зоны, разделяющей территории проживания греческой и турецкой общин острова. Лют же базировалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и совершала целевые визиты на Кипр и в страны, являющиеся гарантами кипрской безопасности (Греция, Турция и Великобритания), с целью подготовки саммитов по урегулированию на острове с участием генерального секретаря ООН.

Минувшей зимой Джейн Холл Лют, несмотря на огромные противоречия в позициях греко-кипрской и турко-кипрской сторон, дала "зеленый свет" на проведение неформальной конференции по решению кипрской проблемы, в работе которого участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры кипрских общин Никос Анастасиадис и Эрсин Татар и главы МИД держав-гарантов. Этот саммит прошел в конце апреля в Женеве и в итоге завершился безрезультатно.