Опрос: блок ХДС/ХСС на выборах в ФРГ потерял почти 1,4 млн голосов в пользу СДПГ

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на парламентских выборах в Германии потерял почти 1,4 млн голосов избирателей в пользу Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют представленные в воскресенье телеканалом ARD результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap.

По его информации, 1,36 млн избирателей, ранее поддерживавших консерваторов, на нынешних выборах в Бундестаг отдали свои голоса за Социал-демократическую партию Германии. При этом уточняется, что большинство из них составляют женщины и люди пожилого возраста. Вместе с тем, как показывают результаты исследования, 900 тыс. бывших сторонников ХДС/ХСС проголосовали за партию "Союз-90"/"зеленые", еще 340 тыс. - за Свободную демократическую партию (СвДП).

Кроме того, как выяснили социологи, "зеленые" получили 470 тыс. голосов избирателей, ранее оказывавших поддержку Левой партии, и 320 тыс. голосов бывших сторонников СДПГ. Причем 590 тыс. граждан Германии, ранее высказывавшихся в поддержку "левых", сейчас также выбрали социал-демократов.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Германии, согласно последним данным опросов телеканалов ARD и ZDF, с незначительным преимуществом опережает консервативный блок ХДС/ХСС. Консерваторы показали худший результат за всю свою историю. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.