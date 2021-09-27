В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе организации, основными пунктами повестки станут вопросы, связанные с изменением климата.

"Панель высокого уровня и интерактивные дебаты на тему "Окружающая среда и права человека: право на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду", а также целый день дебатов на эту тему являются основным пунктом программы осенней сессии", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно проекту повестки, который еще должен быть утвержден на открытии сессии в понедельник, сразу семь дебатов по теме изменения климата и последствий связанных с ним процессов пройдут в среду.

В ходе утверждения повестки сессии будет принято решение и по запросам на срочные и текущие дебаты, к настоящему моменту их всего пять. Инициаторы срочных дебатов предлагают провести дискуссии и принять по их итогам резолюции о ситуации в Афганистане, о возросшем миграционном давлении на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией, а также о новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Учитывая, что по регламенту ПАСЕ в ходе одной сессии срочные дебаты могут проводиться максимум дважды, одна из указанных тем будет отклонена. Кроме того, секретариат ассамблеи получил два запроса на дебаты в текущем формате (без принятия резолюций по итогам) о связях между ЕС и странами Западных Балкан, а также о "политическом преследовании коренных народов Крыма со стороны России".

Также в первый день депутаты обсудят гуманитарные последствия конфликта в Нагорном Карабахе для Армении и Азербайджана, а руководство ПАСЕ объявит лауреата премии Вацлава Гавела. В этом году названы только два из трех номинантов: международная неправительственная организация "Репортеры без границ" и представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую в начале сентября в Минске приговорили к 11 годам лишения свободы. Личность третьего номинанта не разглашается "по соображениям безопасности".

Среди других тем в течение недели будут обсуждать социально-экономическое неравенство в Европе, гендерный состав ассамблеи, борьба с "преступлениями чести". Также перед ассамблеей выступит с заявлением от Комитета министров Совета Европы глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ожидаются выступления еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес и заместителя премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Николы Димитрова. Также запланировано традиционное обращение генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к депутатам, после которого она ответит на их вопросы.

Сессия в условиях пандемии

Эта сессия, как и все прошедшие в этом году, будет организована в гибридном формате, при котором часть депутатов примут участие в дебатах по видеосвязи.

Российская делегация в полном составе приняла решение вести работу на сессии удаленно. При этом российский сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС, что сыграло роль при принятии решения о формате участия.