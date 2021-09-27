Генсек ООН обсудит пути урегулирования проблемы Кипра с лидерами общин острова

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в понедельник в Нью-Йорке неформальную трехстороннюю встречу с лидерами греческой и турецкой общин Кипра и обсудит с ними перспективы возобновления диалога по урегулированию проблемы разделенного острова. Контакты между сторонами состоятся за ужином на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Помимо Гутерриша, во встрече примут участие лидер греков-киприотов, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар. Как ранее сообщала Кипрская телерадиовещательная корпорация, ожидается, что на ужине Гутерриш объявит лидерам общин имя своего нового спецпредставителя на Кипре, который одновременно станет главой миротворческого контингента на острове - Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. Ранее СМИ выдвигали предположения, что преемницей покидающей эту должность представительницы Канады Элизабет Спехар может стать бывший министр по делам международного развития Австралии Мелисса Парк.

Однако отнюдь не этот во многом формальный кадровый вопрос представляет главную интригу предстоящей трехсторонней встречи. И политическая общественность острова, и СМИ прежде всего желают понять, насколько велики ресурсы Гутерриша, чтобы вывести процесс решения проблемы острова из глубокого тупика, в котором он оказался после саммита по кипрскому урегулированию с участием генсека ООН, лидеров общин Кипра и глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (Греции, Турции и Великобритании), который прошел в Женеве с 27 по 29 апреля и в итоге завершился безрезультатно.

Тогда турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о том, что на Кипре должна быть создана двухзональная и двухобщинная федерация. Греко-кипрская же сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

Что говорят источники

На самом Кипре многие придерживаются мнения, что с учетом столь существенных различий в позициях сторон женевский саммит был изначально обречен на провал, а потому проводить его, скорее всего, не следовало. И хотя оптимизма у СМИ сейчас ненамного больше, чем весной, все же те сигналы, которые подают источники в греко-кипрской и турко-кипрской делегациях, свидетельствуют о том, что как раз в Нью-Йорке при благоприятном стечении обстоятельств дело может сдвинуться с мертвой точки, хотя никаких гарантий на этот счет дать нельзя.

Так, газета Cyprus Mail сообщила, что в воскресенье турецкие и турко-кипрские источники начали "маневрировать", утверждая, что не придерживаются "догматического подхода", предусматривающего возможность урегулирования только на основе двух раздельных государств. По их словам, турко-кипрская сторона лишь настаивает на том, чтобы условием для начала межобщинного диалога явилось бы признание "суверенного равенства" общин и их "равного международного статуса".

В свою очередь, источники в греко-кипрской делегации сообщили, что Никосия окончательно определила свою позицию перед встречей сторон в крупнейшем городе США и что состоит она в поддержке идеи формирования на острове "децентрализованной федерации в воссоединенном государстве". Достигать этой цели греко-кипрская сторона собирается путем утверждения "дорожной карты", первым шагом которой должно стать подписание промежуточного стратегического соглашения. На втором этапе острову предстоит вернуться к положениям конституции, действовавшей с 1960 по 1963 год, то есть в непродолжительный период мирной и благополучной жизни на Кипре между освобождением острова от британского колониального владычества и началом обострения межобщинных противоречий. И наконец, третьим этапом должны стать переговоры об окончательном решении кипрской проблемы на основе создания децентрализованной федерации.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату.