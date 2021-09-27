Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате прицельного снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .

Украинские силовики за прошедшие сутки один раз нарушили режим тишины. Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Огонь велся из стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.