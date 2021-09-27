Британский корабль проследовал через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Корабль британских ВМС в понедельник прошел через Тайваньский пролив, который отделяет материковый Китай от Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его сведениям, речь идет о фрегате HMS Richmond. Агентство ссылается на информацию, опубликованную командованием корабля в "Твиттере". Согласно заявлению, он направляется к побережью Вьетнама для взаимодействия с вьетнамскими ВМС.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.

Проход кораблей иностранных ВМС через Тайваньский пролив без получения предварительного разрешения властей КНР периодически вызывает недовольство и официальные протесты Пекина.