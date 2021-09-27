Премьер Израиля заявил о намерении развивать отношения с ОАЭ и Бахрейном во всех областях

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в воскресенье вечером в Нью-Йорке на полях Генеральной Асамблеи ООН с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни и государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифой Шахином аль-Мараром и заверил их, что еврейское государство стремится к расширению и укреплению отношений с этими двумя странами во всех сферах. Об этом сообщила в понедельник канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет встретился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна и государственным министром иностранных дел ОАЭ. Премьер-министр заявил, что Израиль стремится к расширению и укреплению отношений с ОАЭ и Бахрейном во всех сферах, и добавил, что надеется, что и другие государства региона присоединятся к мирным соглашениям", - говорится в заявлении.

Беннет на встрече заверил арабских дипломатов, что подписание с ОАЭ и Бахрейном "Авраамовых соглашений" год назад "имеет для Израиля большое значение". "Мы стабильны, мы верим в эти отношения и хотим максимально расширять и укреплять их", - распространила высказывания премьера на переговорах его канцелярия. Беннет также проинформировал собеседников, что встречался этим летом с королем Иордании и президентом Египта, которые, по его словам, "выразили удовлетворение развитием этих отношений [с арабскими странами]". "Хочу заверить вас, что эти отношения будут продолжаться", - добавил премьер, обращаясь к министрам из ОАЭ и Бахрейна.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.