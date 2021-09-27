Пучдемон поддержал односторонний путь к независимости Каталонии

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон поддержал односторонний путь достижения независимости региона, если власти Испании не согласятся согласовать проведение референдума о самоопределении автономии. Об этом сообщило агентство Europa Press.

"Каждый, кто отказывается вести переговоры с Каталонией о праве на самоопределение, не имеет потом права отрицать право на односторонность", - утверждал политик. При этом он заверил, что сторонники разрыва с Испанией хотели бы согласовать проведение референдума. "Нам бы хотелось, чтобы было соглашение [с Мадридом]", - добавил Пучдемон.

Пучдемон был задержан по запросу Испании 23 сентября по прибытии на остров Сардинию. Затем суд Италии постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее судебное заседание запланировано на 4 октября.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность.