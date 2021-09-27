Президент Армении обратился к нации по случаю годовщины начала боевых действий в Карабахе

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник обратился к нации по случаю первой годовщины начала военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха и призвал сограждан двигаться вперед, чтобы выйти из создавшейся ситуации.

"Спустя год после войны, кроме тысяч погибших и раненых, у нас еще есть сыновья, которые находятся в плену или пропали без вести. Сегодня <...> мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести. Мы должны суметь, с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперед", - написал Саркисян в своем Telegram-канале.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта 3 781 человек погиб и еще более 200 числятся пропавшими без вести.