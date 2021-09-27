В МИД КНР заявили о готовности Китая к сотрудничеству с новым правительством ФРГ

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китайские власти готовы к сотрудничеству с новым правительством ФРГ и надеются на укрепление связей с Берлином. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя выборы в германский парламент.

"Мы обратили внимание на предварительные результаты голосования в Бундестаг <...> и готовы продвигать прагматическое сотрудничество с Германией, - сообщила она на брифинге. - Мы надеемся, что китайско-германские отношения продолжат развиваться на основе равноправного диалога, а отношения между Китаем и ФРГ будут укрепляться".

Как уточнила Хуа Чуньин, правительство КНР считает, что отношения с Германией развиваются в правильном направлении. "Гармоничное сотрудничество между двумя странами соответствует обоюдным интересам", - подытожила она.

Предварительные итоги

Согласно предварительным данным центральной избирательной комиссии ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году до вступления в должность нового кабмина прошло 172 дня.