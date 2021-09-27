Лукашенко согласовал повестку саммита глав государств СНГ

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Председательствующая в СНГ Белоруссия согласовала повестку предстоящего 15 октября в Минске заседания Совета глав государств Содружества, которое планируется провести в очном формате. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Исполнительного комитета, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Повестка уже утверждена, она согласована с председателем в СНГ в этом году. Председатель в Совете глав государств - президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Лебедев.

По его словам, главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, - это заявление в связи с 30-летием СНГ, а также еще ряд вопросов, которые регламентируют сотрудничество в политической, гуманитарной, экономической сферах. "Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске", - добавил Лебедев.

"И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет, как расположенный в Минске, конечно же, хочет, чтобы это заседание прошло в очном формате", - отметил глава Исполкома СНГ.