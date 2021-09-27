США поставили молдавским военным технику для взаимодействия с армиями западных стран

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. США поставили Минобороны Молдавии оборудование, которое позволит улучшить взаимодействие вооруженных сил республики с армиями западных стран в международных миротворческих миссиях. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства обороны республики.

"Техника была предоставлена в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала Молдавии DCBI (Defence Capacity Building Initiative)", - утонили в пресс-службе. Там отметили, что накануне в республику доставили часть этой партии, стоимость которой оценивается примерно в $5 млн. Остальное поступит до конца года.

Решение о включении Молдавии в программу DCBI было принято на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года. Первый этап программы сотрудничества завершился утверждением таких документов как Стратегия национальной обороны Молдавии и Военная стратегия. Второй этап подразумевает оказание помощи, в том числе путем создания альянсом специального трастового фонда для республики (DCB Trust Fund). В прошлом году в Министерство обороны Молдавии был также направлен военный советник из США для экспертной помощи в модернизации армии в рамках программы сотрудничества с НАТО "Партнерство во имя мира".

Молдавия по конституции является нейтральным государством. При этом в стране действует бюро связи НАТО, которое призвано повысить эффективность взаимодействия. Молдавские военные участвовали в операциях по поддержанию мира в Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане, Грузии и Ираке.