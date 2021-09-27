Казахстан готов наладить контакты с властями Афганистана

НУР-СУЛТАН, 27 сентября. /ТАСС/. Казахстан готов к установлению деловых контактов с новыми властями Афганистана, но речь о признании их пока не идет. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, комментируя прошедшую накануне встречу посла республики в Кабуле Алимхана Есенгельдиева с исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном афганском правительстве Амир Ханом Мутаки.

"На встрече обсуждались вопросы передачи гуманитарной помощи от Республики Казахстан афганскому народу и вопросы торговли. Не более того. О признании пока речь не идет. Мы готовы наладить деловые контакты с новыми властями. Это важно для решения гуманитарных вопросов, которые сейчас стоят перед этой страной", - сказал Смадияров.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" (запрещено в РФ) спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.