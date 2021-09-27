СМИ: Лашет отказался от слов о праве консерваторов на формирование правительства ФРГ

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет во время заседания президиума ХДС отказался от своих слов о том, что консерваторы имеют право на формирование нового правительства Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

"Это не так", - сказал Лашет. Он заявил однопартийцам, что никогда такого не утверждал. В воскресенье вечером после обнародования экзитполов Лашет сказал: "Мы все поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС".

Согласно предварительным данным центральной избирательной комиссии ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "Зеленые".