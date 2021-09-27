Словацкие военные впервые приняли участие в учениях на Украине с другими силами НАТО

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Военные из Словакии впервые на территории Украины провели тренировки в рамках учений "Объединенные усилия - 2021", в которых задействованы украинские подразделения и силы стран НАТО. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Механизированное подразделение Вооруженных сил Словацкой Республики [члена НАТО с 2004 года] впервые на территории Украины выполняет учебно-боевые задачи в составе многонациональных подразделений своим штатным вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении. С целью подготовки к заключительному этапу "Объединенных усилий - 2021" словацкие военные участвуют в совместных занятиях по тактической и огневой подготовке.

Такие учения, подчеркнули в Минобороны, "помогают Вооруженным силам Украины улучшить взаимодействие и совместимость с армиями стран НАТО, способствуя таким образом европейской стабильности". "Мы здесь, чтобы провести совместные боевые учения, наладить взаимодействие с Вооруженными силами Украины, сравнить порядок действий и лучше выполнить каждое задание", - отметил командир словацкого подразделения.

Военные учения "Объединенные усилия - 2021" начались на Украине в среду, 22 сентября, и продлятся до 30 сентября. В маневрах задействованы около 12,5 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники 15 стран, среди них 11 стран - членов НАТО и четыре страны-партнера. Основная цель этих масштабных учений - "повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО".

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что эти маневры имеют "исключительно оборонительный характер". По его словам, тренировки пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.