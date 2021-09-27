Глава Европарламента поздравил Шольца с победой на выборах

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с победой на выборах в Бундестаг.

"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой! После этого исторического кризиса (пандемия коронавируса - прим. ТАСС) нельзя терять времени: Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине, чтобы продолжить нашу общую работу по социальному и экологическому восстановлению", - написал он в Twitter.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. По предварительным официальным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории.