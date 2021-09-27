ЕС до конца недели организует встречу представителей Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Европейский союз интенсивно работает над организацией встречи представителей Белграда и Приштины в Брюсселе до конца текущей недели. Об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на источник в Брюсселе.

Ожидается, что на встрече пойдет речь о ситуации на севере Косова и Метохии и восстановлении свободы перемещения. Как сообщает сербское агентство, на этой неделе также подтвержден визит в Брюссель специального представителя США по Западным Балканам Гарбриэля Эскобара с единственной повесткой - ситуацией в Косово и Метохии.

Точная дата встречи пока согласовывается. Есть информация, что она может пройти сразу после визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград и Приштину 29 сентября.

Ранее, в воскресенье, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генерального штаба Миланом Мойсиловичем проинспектировали подразделения Вооруженных сил Сербии, размещенные в сопредельных с Автономным краем Косово и Метохия. Посол России по результатам поездки подчеркнул, что Белград в ходе обострения на административной линии с Косово и Метохией ведет себя предельно ответственно и сдержанно.

Сразу после этого генсек НАТО Йенс Столтенберг связался с лидерами Сербии и непризнанного Косова, предупредив их, что силы международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе. С аналогичным заявлением в воскресенье выступил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5 евро. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.