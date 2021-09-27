В посольстве США заявили, что учения Rapid Trident укрепляют отношения с Киевом

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Военные учения Rapid Trident - 2021, которые проводятся во Львовской области, способствуют укреплению отношений между США и Украиной. Об этом в понедельник заявило посольство США в Киеве в Twitter.

"Rapid Trident - 2021 продолжает укреплять отношения и объединять наши силы", - говорится в сообщении. По информации посольства, впервые в рамках учений десантники США, Украины и Польши в субботу успешно провели совместную воздушно-десантную операцию.

Ранее Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) информировало, что десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес" с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 м. А за день до этого под руководством инструкторов ВС США десантники прошли необходимую доподготовку.

В многонациональных учениях Rapid Trident - 2021, которые проводятся с 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, участвуют 6 тыс. военных из стран и партнеров НАТО, в том числе военнослужащие из США, Болгарии, Германии, Канады, Литвы и Молдавии. В этом году маневры завершатся 1 октября. Целью международных учений является повышение совместимости стран, участвующих в формате НАТО "Партнерство ради мира", и улучшение действий сил быстрого реагирования.