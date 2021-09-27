Зеленский внес в Раду законопроект о защите "политзаключенных"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с законодательной инициативой о предоставлении социальной и правовой защиты лицам, "в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Об этом в понедельник сообщил офис главы государства на официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", - говорится в сообщении. Как уточняется в сообщении президентского офиса, речь идет о неких "политзаключенных", а сам документ призван создать законодательные механизмы для такой защиты. Законопроект уже обнародован на официальном сайте Верховной рады, однако пока без текста и пояснительной записки к нему.

Согласно сообщению офиса Зеленского, инициатива предусматривает, кроме прочего, создание "Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины" и определяет ее полномочия. В частности, комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия решения по вопросу предоставления помощи. Невыполнение требований комиссии будет грозить административной ответственностью.