Мирзиёев сообщил, что на границе с Афганистаном погиб узбекистанский пограничник

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник в ходе встречи с избирателями Наманганской области сообщил, что накануне, предотвращая незаконный переход узбекско-афганской границы, погиб узбекистанский пограничник.

"Один наркобарон пытался перейти границу. Наша позиция в неприкосновенности жесткая, вплоть до того, что для защиты границ мы готовы применить оружие. Вчера один солдат погиб героически с честью, исполняя свои служебные обязанности. Он был сыном Намангана", - сказал Мирзиёев, слова которого приводит местный Telegram-канал "Нигох" ("Взгляд").

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки в Афганистане и прихода к власти в этой стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) охрана узбекско-афганской границы переведена на усиленный режим.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября талибы объявили состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации, сотни тысяч людей остались без работы, резко снизилась финансовая активность. При этом талибы ранее неоднократно заявляли о своей решимости покончить с наркотрафиком из Афганистана, который в настоящее время является крупнейшим в мире производителем наркотиков.