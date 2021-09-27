Франция выступила за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Франция считает необходимым увеличить число стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель французского МИД.

"Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности - как постоянных, так и временных", - сказал дипломат.

Он добавил, что "в связи с этим Франция поддерживает инициативу Группы четырех стран (G4 - Германия, Бразилия, Индия и Япония), направленную на то, чтобы было создано в СБ одно дополнительное место для страны - постоянного члена".

"Также она выступает за расширение представительства африканских стран, в том числе и в качестве постоянных членов Совета Безопасности", - отметил представитель дипломатического ведомства.