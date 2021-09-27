Суд Киева заменил обвиняемому по делу Шеремета круглосуточный домашний арест на ночной

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украинский суд смягчил в понедельник меру пресечения ключевому подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, участнику силовой операции в Донбассе Андрею Антоненко, заменив круглосуточный на ночной домашний арест.

Согласно решению Шевченковского районного суда Киева, Антоненко "должен находиться дома с 23:00 до 06:00" и может в остальное время покидать место жительства. Он также теперь не обязан носить электронный браслет.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист - погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники украинской силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку и затем привели в действие взрывное устройство. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста и дестабилизировать ситуацию на Украине. Все трое отрицают предъявленные обвинения.

Киевский суд 14 декабря 2019 года взял под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который впоследствии заменили на выполнение личных обязательств. В августе 2020 года Кузьменко, а в апреле 2021 года и Антоненко отпустили из-под стражи под домашний арест.