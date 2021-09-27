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Генассамблея ООН
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Представитель Афганистана не будет выступать на ГА ООН

Отмечается, что 27 сентября последний день проведения 76-й сессии Генассамблеи

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай не будет выступать на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН в понедельник - ее последний день. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник во всемирной организации.

"Выступления представителя Афганистана не будет", - сказал собеседник.

Представитель председателя ГА ООН Моника Грейли подтвердила ТАСС, что постоянный представитель Афганистана в ООН Гулям Исхакзай и постоянный представитель Мьянмы Чжо Мо Тун сами отказались от выступления. "Представители Афганистана и Мьянмы отказались [выступать]", - сказала она.

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