Представитель Афганистана не будет выступать на ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай не будет выступать на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН в понедельник - ее последний день. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник во всемирной организации.

"Выступления представителя Афганистана не будет", - сказал собеседник.

Представитель председателя ГА ООН Моника Грейли подтвердила ТАСС, что постоянный представитель Афганистана в ООН Гулям Исхакзай и постоянный представитель Мьянмы Чжо Мо Тун сами отказались от выступления. "Представители Афганистана и Мьянмы отказались [выступать]", - сказала она.