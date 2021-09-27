На выборах в Германии не учли более 350 голосов из-за сбоя в работе почты

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 350 голосов избирателей, отправленных по почте в период проведения выборов в Бундестаг (парламент ФРГ), ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, а также выборов мэра небольшого городка Бойценбург, расположенного в той же земле, не были учтены из-за сбоя в работе распределительного центра почтового концерна Deutsche Post в районе Альтона в Гамбурге. Об этом в понедельник сообщила представитель избирательной комиссии германского региона Гудрун Бенайке.

По ее словам, эти голоса были потеряны. При этом уточняется, что бюллетени находились в двух почтовых ящиках, отправкой которых пренебрегли, в результате чего они слишком поздно прибыли на избирательные участки, где проводился подсчет голосов. В свою очередь в ответ на соответствующий запрос Deutsche Post сообщила, что сразу же после получения информации концерн уведомил о случившемся местную администрацию и руководство избирательного округа. "Мы очень сожалеем о задержке транспортировки, но хотели бы подчеркнуть, что это было исключительным случаем", - добавили в Deutsche Post.

При этом указывается, что 168 бюллетеней предназначались для выборов в Бундестаг, 163 - для выборов в ландтаг и 21 - для выборов мэра в Бойценбурге. В настоящее время бюллетени вскрывать не будут. Это обычная практика, когда бланки для голосования по почте приходят слишком поздно.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.

В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "зеленые".