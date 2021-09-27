Литва с августа при попытке перехода границы вытеснила в Белоруссию более 2,8 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в Литву с территории Белоруссии, были с начала августа вытеснены обратно. Об этом заявила в понедельник на заседании правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"В текущем году в Литву удалось проникнуть 4 163 нелегальным мигрантам. С 2 августа путь через границу был прегражден еще более чем 2,8 тыс. нелегалов, они были вытеснены обратно на территорию Белоруссии", - сказала она.

Как отметила глава МВД, охраной границы сейчас занимаются не только сотрудники погранведомства. "Задействованы не только пограничники. Им помогают направленные на границу силы армии, полиция, которая совместно с польскими коллегами ведет наблюдение и осуществляет контроль на ряде участков", - заявила министр.

В начале августа правительство Литвы предоставило соответствующим инстанциям все полномочия, чтобы не допускать проникновения в страну нелегальных мигрантов. Сотрудники погранохраны вправе не пропускать таких лиц через границу и выдворять их с территории страны. Утверждается, что меры физического воздействия пограничники не применяют. В последний день июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов - самое большое число за сутки с начала года. С применением мер вытеснения миграционный поток начал ослабевать. 22 августа пограничники выдворили всего двух человек - минимальное число в августе. За прошлые сутки были вытеснены 44 нелегала.