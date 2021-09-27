СБ ООН призывает новое правительство Ливана провести реформы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призывает новое правительство Ливана провести необходимые и ощутимые реформы, подчеркивает важность инклюзивных выборов в 2022 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении.

"Страны Совета Безопасности ООН призывают новое правительство Ливана быстро и прозрачно реализовать известные, необходимые и ощутимые реформы, как было подтверждено в заявлении нового правительства. Такие реформы имеют ключевое значение для удовлетворения острых потребностей и законных чаяний ливанцев", - отмечается в тексте.