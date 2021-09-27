На Украине проведут аудит военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украина проведет аудит военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами за последние три года. Об этом в понедельник сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны на своем официальном сайте.

"На Украине по инициативе Совета национальной безопасности и обороны впервые будет проводиться аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что правительству Украины поручено обеспечить проведение обзора ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период.

Во время аудита, как заявили в СНБО, проанализируют особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники; эффективность осуществления ВТС, а также факторы, влияющие на него; финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники; результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечения сектора безопасности и обороны; потенциал и перспективные направления развития ВТС. "На основе обзора будет разрабатываться стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет", - добавили в ведомстве.