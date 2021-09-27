Глава МИД Сирии заявил, что Турция и США должны вывести войска без предварительных условий

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Сирия намерена полностью восстановить национальный суверенитет и считает незаконным нахождение над своей территорией любых иностранных войск, которое не было согласовано с правительством республики. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Турция и Соединенные Штаты "используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на сирийской земле и разграбления ее природных богатств, что противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН".

"Этому должен быть положен конец, и мы требуем от Турции и США вывести войска с территории Сирии без всяких предварительных условий", - подчеркнул Микдад. При этом он отметил, что Дамаск "оставляет за собой право добиться этой цели всеми законными средствами".

Руководитель сирийского внешнеполитического ведомства обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств, вытекающих из соглашения о создании зоны деэскалации на северо-западе Сирии. "В результате провинция Идлиб превратилась в инкубатор для проникших туда иностранных террористов", - сказал он. По словам министра, "такая ситуация не может продолжаться бесконечно, и Сирия полна решимости довести до конца разгром банд террористов на своей территории".