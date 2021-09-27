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США намерены работать над вступлением ДВЗЯИ в силу

Соединенные Штаты пока не ратифицировали этот документ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены работать над тем, чтобы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вступил в силу. Об этом заявил в понедельник заместитель постпреда США при ООН Джеффри де Лаурентис, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и привержены работе над тем, чтобы добиться его вступления в силу", - сказал он.

Соединенные Штаты не ратифицировали этот документ.

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