Польша намерена получать от ЕС по €500 тыс. в день за охрану границы от мигрантов

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Польша рассматривает возможность обращения в Евросоюз (ЕС) с просьбой о выделении финансирования за охрану восточной границы сообщества. Как заявил в понедельник на заседании парламента, посвященном текущему миграционному кризису на границе с Белоруссией, заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик, эта сумма могла бы быть на уровне €500 тыс. в день.

Отвечая на вопрос депутатов о том, планирует ли Польша обращаться в ЕС за финансированием, представитель МВД ответил, что такая возможность рассматривается. "Мы анализируем этот вопрос и наверняка выступим с запросом по поводу таких средств", - сказал он. "По моему личному мнению, на первый взгляд, это должно быть около €500 тыс. в день", - добавил Вонсик.

Всего с августа около 9,4 тыс. нелегальных мигрантов пытались пересечь польскую границу из Белоруссии. 8 200 таких попыток были предотвращены пограничниками. 1 200 нелегальных мигрантов задержаны и содержатся в охраняемых центрах в Польше. По словам Вонсика, число мест в таких центрах уже доведено до 1 800. "В настоящее время в этих центрах пребывает 1 495 человек, - отметил он. - 293 места свободны".

Ситуация на границе

Чрезвычайное положение было введено Польшей 3 сентября на отдалении 3 км от польско-белорусской границы. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах.

ЧП было введено в Польше на 30 дней. Распоряжение утратит силу 1 октября. По закону власти могут продлить его еще на 60 дней.

Главной причиной введения ЧП в правительстве Польши назвали кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово нелегально пересечь мигранты с Ближнего Востока. Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Штраф

Неделю назад Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи на угледобывающей шахте "Туров". Как указано в решении суда, такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, а также для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.