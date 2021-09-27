Делегацию США на переговорах с РФ в Женеве возглавит замгоссекретаря Шерман

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман возглавит американскую делегацию на переговорах США и России по стратегической стабильности, которые пройдут на этой неделе в Женеве. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Шерман отправится в Женеву (Швейцария) 29 сентября, чтобы возглавить американскую межведомственную делегацию на двустороннем российско-американском диалоге по стратегической стабильности 30 сентября. К ней присоединится заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Последний раз делегации двух стран встречались в Женеве 28 июля", - отмечается в заявлении.