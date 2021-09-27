СМИ: Индия провела успешные испытания новой версии зенитной ракеты "Акаш"

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индия провела в понедельник успешные испытания новой версии зенитной ракеты "Акаш" с усовершенствованной радиолокационной головкой самонаведения. Об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на правительственные источники.

По этой информации, испытания прошли на полигоне "Чандипур" в восточном штате Одиша. Новая ракета, получившая название "Акаш прайм", перехватила и уничтожила беспилотную воздушную мишень, имитирующую самолет противника.

Зенитно-ракетный комплекс "Акаш" был создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Первые успешные испытания комплекса прошли в декабре 2007 года. С тех пор был создан ряд новых модификаций ракеты. По данным индийской прессы, интерес к этому комплексу проявили несколько стран.