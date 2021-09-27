В ОБСЕ считают, что урегулирование конфликта в Карабахе наладит отношения Баку и Еревана

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе", - отмечается в документе.

Хоган и Слоат "приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе". Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью "помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта 3 781 человек погиб и еще более 200 числятся пропавшими без вести.