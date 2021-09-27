В Нью-Йорке началась встреча генсека ООН с лидерами общин Кипра

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Неофициальная трехсторонняя встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с лидерами греческой и турецкой общин Кипра Никосом Анастасиадисом и Эрсином Татаром началась в понедельник в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча проходит в формате рабочего обеда с участием трех политиков.

Сторонам предстоит обсудить возможности вывода процесса решения проблемы острова из глубокого тупика, в котором он оказался после апрельского саммита по кипрскому урегулированию в Женеве, завершившегося безрезультатно.

Когда Анастасиадис шел на эту встречу, журналисты спросили лидера греков-киприотов о том, открыт ли он для обсуждения вопроса о решении кипрской проблемы на основе существования на острове двух раздельных государств, на котором настаивали турко-кипрская сторона и Анкара, и получили однозначный ответ: "Нет". Президент Республики Кипр добавил, что готов решать проблему разделенного острова исключительно на основе формирования двузональной и двухобщинной федерации, как прописано в резолюциях СБ ООН.

Как предполагает пресса, в связи с отставкой спецпосланника генсека ООН по кипрскому урегулированию Джейн Холл Лют, которая в воскресенье нанесла в Нью-Йорке прощальный визит к Анастасиадису, участники встречи могут обсудить новую кандидатуру на этот пост. Кипрская газета Cyprus Mail сообщила, что причиной отставки Лют стал ее переход на руководящую должность в одной из международных энергетических и нефтехимических компаний и возникшие вследствие этого опасения вокруг конфликта интересов Кипра и Турции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к положительному результату.