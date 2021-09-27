Украинские военные на учениях со странами НАТО отработали пуски зенитных ракет "Бук-М1"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские военные провели пуски зенитных управляемых ракет "Бук-М1" во время стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021" с участием представителей стран НАТО. Об этом в понедельник сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" расчеты "Бук-М1" Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования ''Запад'' выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс". Все цели уничтожены", - говорится в сообщении в Facebook.

Стратегические командно-штабные учения ВСУ "Объединенные усилия - 2021" начались 22 сентября и закончатся 30 сентября. В учениях принимает участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники: танков - до 85 единиц, боевых бронированных машин - до 420 единиц, ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) - до 50 единиц, боевых кораблей (катеров) - до 20 единиц, вертолетов (самолетов) - до 30 единиц. В учениях участвуют представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.