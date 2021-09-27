Франция призвала провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Франция считает необходимым проведение саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам контроля над вооружениями. Об этом в понедельник заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в видеообращении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Мы призываем провести саммит пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы развернуть диалог по ключевым вопросам контроля над вооружениями и коллективной безопасности", - указал он.

По его словам, "кризис пандемии напомнил странам о ценностях, которые собрали их вместе 75 лет назад". "Безопасность, здоровье и планета являются общими благами, и мы должны работать вместе для того, чтобы их сохранить, - подчеркнул министр. - Наш мир взаимосвязан, мы сталкиваемся с экологическим кризисом, наблюдаем проявления односторонности".

Угроза, считает он, заключается в возобновлении "блоковой ментальности" и распаде "регулятивных рамок". "Появляется слишком много неконтролируемых рисков, - предостерег глава французской дипломатии. - Франция поэтому хотела бы напомнить об общих обязательствах, основное из которых заключается в поддержании международного мира и безопасности".

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства "пятерки". Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. В апреле в послании Федеральному собранию российский лидер выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН заявил, что работа по подготовке саммита пяти постоянных членов Совбеза возобновляется. Как отметил российский министр, диалог между странами - единственная возможность решить общие задачи и проблемы. По словам Лаврова, сторонам предстоит договориться о вопросах, которые будут выноситься на повестку дня, и о формате встречи. Российский министр допустил, что для начала будет использоваться онлайн-формат.