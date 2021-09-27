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Госдеп: США будут ждать итогов переговоров о формировании нового правительства ФРГ

В Вашингтоне рассчитывают на продолжение взаимодействия с Берлином

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти США будут ожидать результатов консультаций о формировании нового правительства ФРГ и рассчитывают на продолжение взаимодействия между Вашингтоном и Берлином. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы осведомлены о предварительных результатах и ожидаем исхода переговоров относительно нового германского правительства. Мы также с нетерпением ждем продолжения прочного партнерства с Германией по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", - сказала она.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 24,1%.

В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "Зеленые".

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