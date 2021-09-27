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В Киеве заявили, что Зеленский не поднимал в ООН вопрос "голубых касок" в Донбассе

Как заявил глава офиса президента Андрей Ермак, украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время работы Генеральной Ассамблеи ООН не поднимал вопрос участия "голубых касок" в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник глава офиса президента Андрей Ермак в эфире канала ICTV.

"Президент не поднимал в Нью-Йорке вопрос участия "голубых касок" ООН в урегулировании конфликта в Донбассе. Для того чтобы поддерживать мир, его необходимо достичь", - сказал Ермак.

Он сказал, что украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта. "Поэтому вопрос "голубых касок", которые могли бы появиться, не обсуждался. И сейчас, я думаю, мы не в той стадии, чтоб обсуждать этот вопрос", - подчеркнул глава офиса Зеленского.

Идею привлечь международный миротворческий контингент к контролю ситуации в Донбассе выдвигал ранее экс-президент Петр Порошенко. Однако она не получила поддержки.

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УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеГенассамблея ООНЗеленский, Владимир Александрович
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