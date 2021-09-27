МИД Чехии не принял решение о создании офиса белорусской оппозиции в Праге

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. МИД Чехии пока не принял решение о создании в Праге имеющего дипломатический статус офиса белорусской оппозиции. Об этом сообщила в понедельник газета Pravo.

"Создание офиса белорусской оппозиции - очень чувствительный внешнеполитический и международно-правовой вопрос, который необходимо тщательно продумать", - привела газета слова представителя МИД Чехии Марианы Вернеровой.

С предложением создать офис белорусской оппозиции в Праге обратилась к чешским властям бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своей июньской поездки в Чехию. Это предложение поддержал глава Пражского града Милош Земан.

"В деле создания платформы для деятельности белорусской оппозиции в изгнании мы сейчас работаем над конкретными шагами вместе с гражданским обществом, и мы находимся в тесном контакте с командой Светланы Тихановской", - сказала Вернерова.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.